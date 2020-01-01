إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ المفروضة جراء كورونا

كشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، عن احتمالات تمديد الحكومة حالة الطوارئ المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ما بعد المهلة النهائية التي تنتهي في 31 يوليو .



وقال كونتي للصحفيين في فينيسيا: "لا يجب أن يتفاجأ أحد ولكننا متجهون صوب تمديد حالة الطوارئ".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة لاستامبا أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 31 يناير لخمسة أشهر أخرى حتى 31 ديسمبر.



جدير بالذكر أن إيطاليا تخطت مرحلة الخطر فيما يتعلق بجائحة كورونا، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدى ظهور مجموعات جديدة مختلفة من الفيروس إلى موجة عدوى ثانية.