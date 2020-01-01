قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن آخر لقاء جمعه بالفنان محمود رضا، كان منذ 4 سنوات في مهرجان الأقصر.



وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الجمعة، أنه شعر بلياقة محمود رضا الصحية، ولكنه أيضًا التمس تقصيرًا من الجميع بشأنه.



وذكر «الشناوي» أن الراحل محمود رضا، كان لديه رسالة وهدف، وأثقل الرقص الشعبي في مصر، وجاب المحافظات كلها ليضع يده على الفلكلور ويحاول استخراج الرقصات الشعبية وإبرازها.



وتابع: «محمود رضا، ساعد في تنشيط الذاكرة الفنية لمصر، ونحن لم نمنحه ما يستحقه على الإطلاق».



نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الاستعراضي محمود رضا الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما.



وقالت النقابة في بيان لها:"الفن المصرى والعربى والعالمى فقد أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا، والذى رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية".



وقد أعلنت الفنانة شيرين رضا نبأ وفاة والدها على صفحتها على موقع فيسبوك، قائلة إن العزاء سيقتصر على أفراد العائلة، وإن مكان الدفن لن يتم الإعلان عنه لأسباب تتعلق بوباء كورونا.





