روبرت كوخ يسجل 395 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 198 ألفا و178 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9054 حالة، بزيادة 6 حالات وفاة عن أمس الخميس.

ووفقا للمعهد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 184 ألفا.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 199 ألفا وحالة واحدة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 9 آلاف و57 ، بينما تعافى 183 ألفا و728 مصابا حتى الآن.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.

وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 66ر، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 6 أفراد تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.