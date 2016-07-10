تراجع جماعي لأسواق أوروبا للجلسة الرابعة على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي وتحت ضغوط من خسائر قطاع النفط والغاز البالغة نحو 1.4%، ووسط زيادة إصابات "كورونا" عالميا وتصاعد حالة عدم اليقين حول فرص الخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية قريبا.



وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.23% إلى 362 نقطة، وفقد "كاك" الفرنسي 0.44% عند 4899 نقطة.



وخسر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.35% عند 6028 نقطة، وهبط "داكس" الألماني بنسبة 0.17% إلى 12467 نقطة.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أسوأ مراحل أزمة فيروس "كورونا" لم تأت بعد، وذلك على الرغم من تجاوز إجمالي الإصابات العالمية مستوى 12 مليونا والوفيات نصف المليون.



وأعادت مدينة ملبورن فرض الإغلاق مرة أخرى في أعقاب ارتفاع حاد في عدد الحالات حيث تنظر السلطات الأسترالية في إبطاء عودة المواطنين وسط تفشي الفيروس في ولاية فيكتوريا.



وعلى صعيد آخر، تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن إجراءات قاسية ضد فرنسا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، وفقا للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.