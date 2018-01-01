المجتمع المدني بالشرقية يدعم مستشفى الصالحية الجديدة بتانك أوكسجين بقيمة 50 ألف دولار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة دعمت مستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، بتانك أوكسجين، سعة 6 آلاف لتر، بقيمة 50 ألف دولار.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه كلف مدير المستشفي بسرعة التشغيل، وذلك فور انتهاء اللجنة الهندسية والفنية من تركيب "التانك"، منوهًا بخطة التطوير الذي يشهده المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن المستشفى شهد توسعات في شبكة الأوكسجين لتغطي كافة الأقسام الطبية، خاصةً الحرجة منها "العناية المركزة – العمليات – الحضانات" بالإضافة إلى جميع الأقسام الداخلية وقسم العزل.