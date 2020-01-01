رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا: يجب التشاور بشأن وضع دراسة عن العنصرية داخل الشرطة

أعلن رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الحالي وزير داخلية ولاية تورنجن جيورج ماير أنه يرغب في إجراء مشاورات مع زملائه بشأن إعداد دراسة عن العنصرية داخل صفوف الشرطة الالمانية.



وقال ماير وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الجمعة في مدينة ماينينجن بولاية تورنجن: "أتصور أن دراسة من هذا النوع تنطبق أيضا على ولاية تورنجن، وأفضل إجراء دراسة شاملة بناء على الإحصاءات المثبتة التي تتحدث عن الممارسات في جميع الولايات".



وأوضح الوزير انه سيجري أولا مشاورات مع نظرائه الوزراء في الولايات الأخرى، مبينا أن الدراسة يمكن أن تساعد في نقل النقاش إلى حيز الموضوعية بهذا الشأن.



وأكد ماير قائلا: "لكن هذه الدراسة يجب أن تعد بصورة عادلة وتشرك المتضررين في نتائجها".



كان وزير الداخلية الاتحادي في ألمانيا هورست زيهوفر رفض حتى الآن إجراء دراسة يقوم بها علماء مستقلون بشأن مراقبة الممارسات العنصرية من قبل الشرطة، وبحلول سبتمبر المقبل يكون مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قد انتهى من تقرير شامل حول التطرف والعنصرية داخل المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.



هذه الخطة مطروحة للتنفيذ منذ فترة طويلة.