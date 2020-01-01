 اليابان بصدد مناقشة تخفيف قيود السفر مع 10 دول بينها الصين وكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الجمعة 10 يوليه 2020 10:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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اليابان بصدد مناقشة تخفيف قيود السفر مع 10 دول بينها الصين وكوريا الجنوبية

أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
طوكيو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 9:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 9:02 ص

قالت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن اليابان تتطلع إلى بدء مناقشات مع حوالي 10 دول ومناطق تتضمن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان الأسبوع المقبل بشأن تخفيف قيود السفر المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن المحادثات من المتوقع أن تعطي الأولوية لرجال الأعمال للسماح لهم بالسفر بالاتفاق مع دول تسيطر على تفشي الفيروس مثل بروناي وميانمار ولاوس.

وتحظر اليابان دخول مواطني 129 دول ومنطقة، كما تمنع دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا أيا من هذه الدول خلال 14 يومًا من وصولهم لليابان.

يذكر أن الحكومة بدأت بالفعل إجراء مناقشات مع فيتنام وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا بخصوص تخفيف قيود السفر بشرط أن يقدم المسافرون الأجانب تحاليل تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما يجب أن يقدموا خط سيرهم خلال مدة بقائهم في اليابان.

وبحسب كيودو، من المتوقع أن تشكل الصين وكوريا الجنوبية تحديًا أكبر نظرًا للأعداد الضخمة التي قد تأتي من البلدين إلى اليابان والتي لا تزال لديها قدرة محدودة في عدد الاختبارات التي يمكن أن تجريها بشكل يومي.


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