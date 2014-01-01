 تسارع وتيرة التضخم مجددا في رومانيا في ظل ارتفاع أسعار النفط - بوابة الشروق
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تسارع وتيرة التضخم مجددا في رومانيا في ظل ارتفاع أسعار النفط

بوخارست - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 10:57 ص

تسارعت وتيرة التضخم في رومانيا مجددا خلال شهر يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب من المستهلكين، بعدما رفعت الحكومة الإغلاق الذي فرضته في وقت سابق لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر2 بالمئة مقابل 3ر2 بالمئة في أيار/مايو السابق عليه.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة 5ر2 بالمئة في حزيران/يونيو، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ 2017.

وأفادت بلومبرج بأن البنك المركزي الروماني على ثقة من أن معدلات التضخم سوف تظل خلال العامين المقبلين في حدود النسبة المستهدفة التي تتراوح بين 5ر1 بالمئة و5ر3 بالمئة، بعد أن عاد إلى اتجاه الصعود خلال النصف الثاني من 2020.

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