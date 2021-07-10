تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على إتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم؛ لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأكد المحافظ، على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا.

وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم، وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يوميًا على الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلا عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية، ويؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، ومن المقرر أن تنتهي في 2 أغسطس 2021.

وأوضح تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.