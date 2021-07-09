السعودية تضبط أكثر من 19 ألف مخالف للقوانين خلال أسبوع

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ضبط 19 ألفا و23 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 7 أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن "الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من الأول إلى السابع من الشهر الجاري، أسفرت عن ضبط 7 آلاف و811 مخالفًا لنظام الإقامة و10 آلاف و221 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و991 مخالفًا لنظام العمل".

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 325 شخصًا، 49% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 63 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والتستر عليهم.



