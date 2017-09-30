قال الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء، إن القطاع كان يعاني من تقادم وتهالك شديد في محطات الكهرباء ونقص في إمدادات الغاز واختناقات في الشبكة، قبل عام 2014، منوهًا أن القطاع نجح في إضافة 8000 ميجا وات خلال سنتين.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وأن توصيل الكهرباء تجاوز 99.5% لينعم كل بيت مصري بالكهرباء، بالإضافة إلى توصيلها في الأماكن المعزولة باستخدام وحدات الديزل، مؤكدًا أن ما تحقق في القطاع بمثابة الإعجاز.

وأشار إلى أنه تم استكمال محطات كهرباء، وتحسين أداء محطات قائمة بالفعل، منوهًا أن عام 2015 لم يشهد انقطاعًا للكهرباء نتيجة عجز في قدرات الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن كل المؤسسات التمويل الدولية أشادت بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الرئيس وجه وزير الكهرباء بأن توفير الكهرباء للمواطن المصري هي مسألة أمن قومي، الأمر الذي تلاه اهتمام شديد من الوزير وكل العاملين بقطاع الكهرباء.