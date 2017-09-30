تذاكر السينما والمسرح والحفلات تقود ارتفاع الأسعار من مايو إلى يونيو بزيادة لافتة

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قادت مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على أساس شهري بحسب ما جاء في بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبلغت نسبة زيادة أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية 22.9% على أساس شهري، وبنسبة 31.3% قياسا بأسعارها في يونيو من العام الماضي.

وتضم مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية تذاكر السينما والمسرح والحفلات الفنية الترفيهية.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 33.7% خلال شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.

وعلى أساس شهري قياسا بمايو الماضي؛ سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 22.9%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.9%.

بينما على أساس سنوي قياسا بيونيو 2022؛ زاد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 31.3%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 51%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6%.

الزيادات الشهرية الأخرى:

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.5%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، وارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 5.7%، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 18.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 9.3% وارتفاع اسعار الدخان بنسبة 18.4%.

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 2.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.4%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 3.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 1.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%.