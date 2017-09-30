تويوتا توقف تشغيل 3 مصانع في منطقة كيوشو اليابانية بسبب الأمطار

أوقفت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان تشغيل 3 مصانع في منطقة كيوشو جنوب اليابان، اليوم الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المصانع التي توقفت عن العمل هي مياتا وكاندا وكوكورا في إقليم فوكوكا الياباني.



يأتي ذلك في حين رفعت السلطات اليابانية حالة الاستنفار إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار في إقليمي فوكوكا وأويتا.



وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من جنوب غربي اليابان، اليوم الاثنين، في وفاة امرأة، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار أعلى مستوى تحذير.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظة فوكوكا وجارتها أويتا، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم.



وتم تأكيد وفاة امرأة بعد العثور عليها في منزل في محافظة فوكوكا.



وتوقفت رحلات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن بسبب الأمطار الغزيرة، وكذلك بين محطتي هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتا، بحسب الشركة المشغلة.



وسجلت مدينة كورومي بمحافظة فوكوكا مستوى قياسيا في هطول الأمطار لمدة ثلاث ساعات بلغ 167 ملم حتى الساعة 6:20 من صباح اليوم الاثنين (2120 الأحد بتوقيت جرينتش).