نائب الرئيس الأمريكي: ترامب قد يتخذ إجراءات لإنهاء تخصيب اليورانيوم في إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر أنه بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات إضافية" لإنهاء تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأضاف أن ترامب لا يسعى إلى استخدام الجيش الأمريكي إلا لتحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ومهما دفع فهذا هو هدفه.

واعتبر فانس أنه لا يوجد أي حجة تبرر احتياج إيران إلى تخصيب اليورانيوم، بنسب تفوق الحد المطلوب للاستخدام المدني، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن ترامب كان ثابتاً على مدى أكثر من 10 سنوات في موقفه بأنه لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

وتطرق إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أكد فيها أنه لا يمكن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وأن هذا سيحدث بطريقتين إما بـ"الطريقة السهلة أو بالطريقة الأخرى".