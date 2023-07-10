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قال الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي نجحت في حسم صفقة إمام عاشور، نجم ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق بنسبة 99.9%.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس:" الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في صفقة إمام عاشور،الأهلى خلص إمام عاشور ويعمل حاليا على ضم محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر".

وكان إمام عاشور قد رحل عن نادي الزمالك في يناير الماضي، وانتقل إلي صفوف ميتلاند الدنماركي مقابل 3 مليون دولار.

وكشفت تقارير صحفية دنماركية عن توصل مسئولي النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب خط وسط فريق ميتلاند الدنماركي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.