شولتس يرفض ربط محاولة انضمام السويد للناتو بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، ربط انضمام السويد المحتمل إلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بإحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس في برلين اليوم إن "القضيتين غير مرتبطتين".

وأضاف المستشار الألماني: "لهذا السبب، في رأيي، لا ينبغي فهمها على أنها قضايا ذات صلة".

وجدد شولتس التأكيد على أن السويد استوفت جميع متطلبات الانضمام إلى الناتو.

وتابع بالقول "آمل أن ننجح قريبا في أن تصبح السويد عضوا في الناتو".

وفاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثيرين، في وقت سابق من اليوم، بجعل الموافقة على قبول السويد في حلف الناتو، مرهونة بإحياء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.