 شولتس يرفض ربط محاولة انضمام السويد للناتو بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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شولتس يرفض ربط محاولة انضمام السويد للناتو بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 7:25 م

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، ربط انضمام السويد المحتمل إلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بإحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس في برلين اليوم إن "القضيتين غير مرتبطتين".

وأضاف المستشار الألماني: "لهذا السبب، في رأيي، لا ينبغي فهمها على أنها قضايا ذات صلة".
وجدد شولتس التأكيد على أن السويد استوفت جميع متطلبات الانضمام إلى الناتو.

وتابع بالقول "آمل أن ننجح قريبا في أن تصبح السويد عضوا في الناتو".

وفاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثيرين، في وقت سابق من اليوم، بجعل الموافقة على قبول السويد في حلف الناتو، مرهونة بإحياء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.


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