بوتافوجو يعزز موقعه في صدارة الدوري البرازيلي بالفوز على جريميو

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عزز فريق بوتافوجو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي بعدما تغلب على جريميو 2 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب فورتاليزا على أتلتيكو باراناينسي 1 / صفر وفلومينينسي على إنترناسيونال 2 / صفر وتعادل براجانتينو مع ساو باولو سلبيا.

وحسم بوتافوجو مباراته أمام جريميو بهدفين سجلهما كارلوس إدواردو وكارلوس ألبرتو في الدقيقتين 74 و88 .

وارتفع رصيد بوتافوجو إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام فلامنجو صاحب المركز الثاني وجريميو صاحب المركز الثالث.

وتغلب فورتاليزا على أتلتيكو باراناينسي بهدف وحيد سجله جلايبسون ياجو ليزبوا في الدقيقة 84 .

وارتفع رصيد فورتاليزا إلى 23 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد أتلتيكو باراناينسي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتغلب فلومينينسي على إنترناسيونال بهدفين نظيفين سجلهما جيرمان كانو وماتيوس مارتينيلي في الدقيقتين 25 و40 .

وارتفع رصيد فلومينينسي بذلك إلى 24 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد إنترناسيونال عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل براجانتينو مع ساو باولو سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس مقابل 22 نقطة لساو باولو في المركز الثامن.