رابطة الأندية تكشف عن شكل الكرة في الموسم الجديد

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة أحمد دياب، عن شكل الكرة الجديدة للموسم القادم من بطولة الدوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الرابطة للإعلان عن تفاصيل الموسم القادم.

وتم الكشف التصميم الجديد للكرة عبر رابطة الأندية وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري.

يأتي ذلك بعد أن تم بيع حقوق الدوري المصري من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم لشركة النيل العقارية.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري"