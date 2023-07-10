إصابة مسن في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في سمالوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشبت مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز سمالوط غرب، وذلك على إثر خلاف قديم مسبق، وتطورت لوقوع مصاب بطلق ناري وتم تحويله لمستشفى المنيا الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالعصي بين عائلة السلالمة وعائلة سليمان بقرية بني سمرج التابعة لمجلس قروي طحا بمركز سمالوط، وأسفرت المشاجرة عن إصابة مسن يدعى (فتحي قاعود - 70 سنة)، ومقيم بذات القرية.

وبانتقال الأجهزة وبالفحص، تبين إصابة المسن سالف الذكر بطلق ناري بذراعيه، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعي، وفرض كردون أمني في محيط الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي امرت باستدعاء المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.