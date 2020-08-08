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أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة النجاح بالتعليم الصناعي 60.33%، بينما بلغت نسبة النجاح بالتعليم التجاري 84%، والتعليم الفندقي97%.



وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سيكرم أوائل الدبلومات الفنية خلال حفل كبير، مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل، ولجميع الناجحين متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا.

التعليم الفني الصناعي:



وحصد المركز الأول الطالب أحمد أشرف عبد الفتاح السيد " قسم كهرباء بمدرسة نويبع الصناعية بإدارة نويبع، بمجموع 643 درجة ونسبة مئوية 91.8 %، والمركز الثاني الطالب محمد السعيد محمد أبو سبع "قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية بإدارة رأس سدر، بمجموع 641 درجة ونسبة مئوية 91.5 %، والمركز الثالث الطالب محمود سليمان أحمد سليمان "قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية" بمجموع 633 درجة ونسبة مئوية 90.4 %، وحصد المركز الثالث مكرر الطالبة مريم أيمن محمد خليل "قسم كهرباء بمدرسة رأس سدر الصناعية" بمجموع 633 درجة ونسبة مئوية 90.4 %.



التعليم الزراعي:



المركز الأول الطالب شريف عطية علي محمد "قسم تصنيع بمدرسة طور سيناء الزراعية بإدارة طور سيناء بمجموع 404 درجة ونسبة مئوية 73.4 %.

المركز الثاني الطالب حمدي فاروق محمد محمد " قسم تصنيع بمدرسة طور سيناء الزراعية، بمجموع 390 درجة ونسبة مئوية 70.90 %.

التعليم التجاري:



المركز الأول الطالبة مريم صبري فؤاد حسن "تخصص كاتب حسابات بمدرسة السادات التجارية بإدارة رأس سدر"، بمجموع 580 درجة ونسبة مئوية 96.7%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة علا بيومي زكريا عبده "تخصص تسويق عام بمدرسة الطور التجارية بنات بإدارة طور سيناء"، بمجموع 553 درجة ونسبة مئوية 95.3%، والمركز الثالث الطالبة فرحة جمعة سالم حسين "تخصص تسويق عام بمدرسة أبورديس التجارية بإدارة أبورديس" بمجموع 552 درجة ونسبة مئوية 95.2 %.



التعليم الفندقي:

حصلت الطالبة شهد محمد أبوبكر فاضل "تخصص فن طهي جدارات بمدرسة الطور الفندقية بإدارة طور سيناء على المركز الأول، بمجموع 510 درجة ونسبة مئوية 85 %، والمركز الثاني الطالبة شهيرة نشأت مصطفى محمد "تخصص فن طهي جدارات بمدرسة الطور الفندقية" بجموع 509 درجة ونسبة مئوية 84.8%