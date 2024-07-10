قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة، إن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، موضحا أنه تم تنفيذ 1219 مشروعًا في قطاع الصحة منذ عام 2014، بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه بجميع محافظات الجمهورية.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن موازنة الصحة في عهود سابقة لم تشهد مثل هذه الأرقام، قائلا: «موازنة الصحة قبل عهد الرئيس السيسي عمرها ما كانت شافت هذه الأرقام».

وأضاف أن الوزارة انتهت من 24 مشروعًا جديدًا في قطاع الصحة خلال الفترة الماضية بتكلفة 7.5 مليار جنيه، في حين يجري العمل حاليا على 20 مشروعًا جديدًا في 11 محافظة لتوفير 2774 سريرًا طبيًا بنهاية العام الجاري.

وأكد وزير الصحة، أن خطة 2025-2026 تتضمن تنفيذ 54مشروعًا جديدًا في قطاع الصحة لتوفير 9588 سريرًا بتكلفة 57 مليار جنيه، مستنكرا الحديث عن خصخصة المستشفيات بالتزامن مع حرص الدولة على تطوير منظومة الصحة، قائلا: «محدش يقول بنخصخص مستشفيات بعد كل اللي اتبنى نخصخص إيه! إحنا مش ملاحقين مستشفى في مركز أو قرية».