وكيل مجلس النواب: إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة الخاصة لدراسته

أفا المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بإحالة بيان الحكومة إلى اللجنة الخاصة المُشكّلة لدراسته حسب المادة 126 للائحة.

وقال في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس: «مدة عمل اللجنة 10 أيام وبالتالي نحن أمام وقت مضغوط»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وأضاف: «أعددنا جدول أعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت».

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى عقد اجتماع واحد يوم الجمعة، لافتًا إلى «دعوة الوزراء تباعًا لحضور الاجتماعات».

وأشار المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، في بيان سابق، إلى حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة، ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ بما يلبي طموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.