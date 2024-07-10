تقرير: انفجار قرب سفينة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، فيما أبلغ ربان السفينة عن انفجار في مكان قريب لكن الطاقم والسفينة بخير، بحسب وكالة رويترز.

وحدثت واقعة مشابهة، الثلاثاء، حيث قالت نفس الهيئة إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 180 ميلاً بحرياً شرق ميناء نشطون في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية أمس، إنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان مصور بثه التلفزيون "استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".

وفي وقت سابق، قالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إن السفينة ميرسك سنتوسا التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.