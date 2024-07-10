إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق نابلس

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الناطق باسم "الهلال الأحمر" الفلسطيني، أحمد جبريل، بأن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة عوريف جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس وداهمت عدة منازل واعتقلت شابا.
وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت وداهمت منزل ذوي الشهيد عمار عينبوسي في شارع كشيكة.