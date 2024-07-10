إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق نابلس

لميس الحديدي تثير شكوكا حول المؤهل الجامعي لوزير التعليم: ما هي الرسالة التي نريد تقديمها للشباب؟

النائب سليمان وهدان: مراقبة الحكومة للأسواق تهدف لتثبيت الأسعار وليس خفضها

حزب الوفد يرد على بيان رموزه: من يريد خدمة الحزب فليفعل في السراء والضراء لا الأزمات فقط

حزب الوفد: فيديو الآثار قديم ويرجع إلى أكثر من عام.. والتحقيقات مستمرة لتحديد مكان تصويره