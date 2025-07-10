ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social أمس، فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة.





وقال ترامب: "بعد حصولي على تقييم شامل لوضع أمننا القومي، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة، بحاجة للنحاس في إنتاج أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، والبطاريات، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط صوتية، وفي بناء مراكز معالجة البيانات.

وأضاف الرئيس الأمريكي القول: "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع".

وخلال ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن فرض رسوم على واردات النحاس من شأنه أن يصحح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياه بـ"السلوك المتهور والغباء".

ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على النحاس، سيؤدي إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.

وكان ترامب قد تحدث يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته فرض الرسوم المذكورة، وبعد ذلك قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأمريكية بأكثر من 12 بالمئة.

جدير بالذكر أن ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ بتشديد السياسة التجارية: حيث فرض رسوما جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها بالنسبة للصين، ثم أعلن عن رسوم على الفولاذ والألمنيوم والسيارات.