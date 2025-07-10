روسيا وواشنطن تبحثان استعادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن التسوية حول أوكرانيا والوضع حول إيران وسوريا، فضلا عن عدد من القضايا الدولية الأخرى على هامش فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وأضافت الخارجية في بيان لها، أنه «في إطار تطوير الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة في 3 يوليو، أُجريت مقارنة شاملة للمواقف بشأن مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والوضع العالمي».

وذكرت أنه «جرى تبادل جوهري وصريح للآراء حول التسوية المتعلقة بأوكرانيا، والوضع في إيران وسوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى».

وأضافت الوزارة أن الطرفين أكدا التزامهما المتبادل بإيجاد حلول سلمية لحالات الصراع، واستعادة التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي الأمريكي، والاتصالات غير المعوقة بين مجتمعي البلدين، والتي يمكن تسهيلها على وجه الخصوص من خلال استئناف حركة الطيران المباشر.

وجرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الثنائية، حسبما جاء في البيان.

وأشارت الدائرة الدبلوماسية إلى استمرار الحوار البناء والقائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي الخارجية في روسيا والولايات المتحدة بشأن مجموعة متنامية من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المحادثة التي أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأنها «صريحة ومهمة».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس، قال روبيو، إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم تحقق مزيد من التقدم بشأن أوكرانيا.

وأوضح أنه ناقش مع لافروف بعض الأفكار حول ما قد تبدو عليه «خارطة الطريق» لإنهاء الصراع الأوكراني.

وأضاف: «استمعنا إلى مقترحات بشأن أوكرانيا لم يتم طرحها من قبل، وسنتواصل مع روسيا بأي طريقة ممكنة».

وأكد أن «الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيتم تقديم مقترحات بهذا الشأن إلى (الرئيس دونالد) ترامب اليوم الخميس».

وذكر أن «الولايات المتحدة تتوقع مزيدا من الوضوح بشأن موقف روسيا من تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة».

وعقد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والروسي سيرجي لافروف، اجتماعا في كوالالمبور، الخميس، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ويأتي اللقاء في وقت تتصاعد التوترات فيه بين البلدين؛ بسبب تكثيف موسكو هجماتها على كييف ووسط تساؤلات حول جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن اتفاق سلام.

وجاء اللقاء على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بمن فيها روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية