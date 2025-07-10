أنهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الجاري، بأداء اختبارات مواد الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء للشعبة الأدبية، بينما أدى طلاب النظام القديم امتحانات الأحياء، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق، بإجمالي 772148 طالبًا وطالبة موزعين على 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير أعمال آخر أيام الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان، وجاهزية فرق التأمين وتواجد العناصر الأمنية في محيط اللجان.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المكثفة من مديري الإدارات التعليمية، والتواجد أمام اللجان لضمان انتظام سير الامتحانات، مع استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتنظيم عملية خروج الطلاب بانضباط.

وفي ختام الامتحانات، أعرب عبد اللطيف عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في العملية الامتحانية، مؤكدا أنهم قدموا جهودًا عظيمة بإخلاص وتفانٍ أسهمت في خروج الامتحانات بأفضل صورة.

من جانبه، وجّه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بضرورة الفصل الدقيق بين أوراق النظامين القديم والجديد واللغات المختلفة، والتأكد من التوزيع السليم لكتيبات المفاهيم على اللجان، لتفادي الأخطاء أو العجز.

وأكد عبد الحكم أهمية تنظيم انصراف طلاب شعبة الرياضيات بهدوء، حفاظًا على الأجواء الملائمة لاستكمال باقي الشعب الامتحانات دون تشويش، موجها في ختام اليوم الامتحاني الشكر للوزير محمد عبد اللطيف على قيادته ورعايته الكاملة للعملية الامتحانية، والدعم الذي أسهم في إنجاح المنظومة، مشيدا بتعاون الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات الداخلية، والصحة، والاتصالات، وأعضاء غرفة العمليات المركزية.