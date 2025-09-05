بوتين يحذر: أي وجود أجنبي عسكري في أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا للجيش الروسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستلتزم بالكامل بالاتفاقيات والضمانات الأمنية حول أوكرانيا حال التوصل إليها، مشددا على أن الضمانات يجب أن تكون لروسيا وأوكرانيا على حد سواء.

* الضمانات الأمنية وقوات أجنبية

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، إن لا جدوى من وجود عسكريين أجانب في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق حول سلام مستدام، مشددا على أنه" إذا ظهرت أي قوات أجنبية في أوكرانيا، فستكون أهدافا مشروعة لهزيمتها"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: "لم يناقش أحدٌ الضمانات الأمنية مع روسيا بجدية حتى الآن"، و"استبعدت كييف مؤخرًا أي اتصالات مع روسيا، لكنها الآن تطلبها".

وأكد بوتين أن "يجب أن تكون الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "من غير المرجح أن تتوفر الإرادة السياسية في كييف للتوصل إلى اتفاق".

وقال بوتين إن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمس مصالح روسيا الأمنية بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن "رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خيار مشروع".

وأكد أنه "لكل دولة الحق في الاختيار فيما يخص مجاله الأمني، ولكن ليس على حساب دولة أخرى، وقرار أوكرانيا بشأن الناتو لا يمكن الأخذ فيه دون مراعاة مصالح روسيا."

* اجتماع مع زيلينسكي

وقال بوتين إنه مستعد للقاء على أعلى مستوى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، و"إن كانت القيادة الأوكرانية جادة فلتأتي إلى موسكو وسنعمل على ضمان أمنها مئة بالمئة".

وتابع الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي: "في المرة القادمة، إذا كان هناك حقا من يريد لقاءنا، فنحن مستعدون. أفضل مكان لهذا هو عاصمة الاتحاد الروسي، مدينة موسكو البطلة".

كما رأى الرئيس الروسي أن الدعوات لعقد اجتماع في الأماكن التي تقترحها كييف هي أمر مبالغ فيه، موضحا: "إذا قيل لنا: 'نريد لقاءكم، لكن عليكم السفر إلى مكان كذا وكذا لهذا اللقاء'. أعتقد أن هذه مجرد مطالب مبالغ فيها تُوجه إلينا."

وتابع: "وفقاً لدستور أوكرانيا، يجب الموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بالأراضي عبر استفتاء، ولكن لتحقيقه يحتاج ذلك إلى إلغاء الأحكام العرفية. سيكون من شبه المستحيل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية مع كييف".

* التعاون مع الصين وأمريكا

وقال بوتين، في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا إن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا، لكن هناك حاجة إلى قرار سياسي من واشنطن لاستئناف المشاركة الاقتصادية.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة لديها إمكانات كبيرة من الموارد في ألاسكا، بينما تمتلك روسيا تقنيات فعالة لتطوير النفط والغاز.

كما أكد أن الاقتصادين الروسي والصيني يكملان بعضهما البعض، وإن موسكو وبكين لديهما نهج وقيم مشتركة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واختتم بوتين لتوه زيارة إلى الصين وقع خلالها البلدان مذكرة بشأن مشروع خط أنابيب غاز جديد كبير.