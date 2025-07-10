نسقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مع الإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية؛ لاستقبال الباخرة السياحية آرويا التي ترفع علم "مالطا" القادمة من ميناء "مرمريس- تركيا"، وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى طاقم السفينة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء إيهاب محمد صلاح رئيس مجلس الإدارة.

وجرى خلال مراسم الاستقبال، تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري والفلكلور السكندري لفرقة ستورم بقيادة الفنان أحمد هيكل، والتي نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني والتقاط الصور التذكارية، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة في الميعاد المحدد لها للمغادرة مساء اليوم الخميس، والمتجهة إلى "إسطنبول- تركيا".

فيما أصدر محافظ الإسكندرية، تعليمات للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.

كما أكد توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء هشام صفوت نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، واللواء عصام فاروق رئيس الإدارة المركزية للحركة، والقبطان شريف السرساوي، مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومسئولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.