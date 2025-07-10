5 شهداء جراء قصف وبرصاص الاحتلال في مدينتي غزة وخانيونس

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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخانيونس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في قصف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنًا استشهد وأصيب آخرون بنيران آليات الاحتلال جنوب غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المخيمات ومناطق النازحين غرب المسلخ التركي، جنوب غرب المدينة.

ومنذ السابع من 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 194 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.