ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان: "ثورة يوليو.. تاريخ وطن وذاكرة شعب"، وذلك في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، 15 يوليو الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يشارك في الملتقى نخبة من المؤرخين والأساتذة المتخصصين، حيث يتحدث كل من:

الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان.

الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق.

الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس.

الدكتور حسام فاروق، الإعلامي ومدير تحرير جريدة الجمهورية.

الإعلامي أحمد عبد العظيم، المذيع بالتلفزيون المصري.

يدير اللقاء الدكتورة ناهد عبد الحميد، الناقدة الأدبية ومدير ومؤسس الملتقى، ويشارك الشاعر أشرف البنا، عضو اتحاد كتاب مصر، بمجموعة من القصائد الوطنية التي كتبها عن المحروسة.

ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش، احتفاءً بذكرى الثورة وتاريخها الملهم.