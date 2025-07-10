حكومة غزة: 10 أطفال بين ضحايا مجزرة وحشية للاحتلال بنقطة طبية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن إسرائيل ارتكبت "مجزرة وحشية" استهدفت نقطة طبية قتل فيها 15 فلسطينيا بينهم 10 أطفال و3 نساء، ودعا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته الذي وصفه بـ"المخزي".

وأضاف المكتب: "في جريمة جديدة تضاف لسجل الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مُروّعة".

وأشار إلى أن المجزرة "استهدفت نقطة طبية وسط قطاع غزة، كانت تقدم مكملات غذائية وعلاجية لمجموعة من الأطفال المرضى والنساء في ظل سياسة التجويع التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين".

وأشار إلى أن "المجزرة أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا، بينهم 10 أطفال و3 نساء، إضافة إلى العديد من الإصابات، في مشهد يفضح تعمد الاحتلال قتل الأطفال والنساء والمدنيين واستهداف التجمعات السكانية والأسواق الشعبية بلا تمييز".

وأكد أن "هذا الاستهداف المباشر لنقطة طبية إنسانية يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويؤكد مضي الاحتلال في جرائمه ضد المدنيين العزل بلا رادع".

وأدان الجريمة، وحمل إسرائيل المسؤولية عنها وعن استمرار المجازر التي وصفها بـ"الفظيعة".

وطالب المجتمع الدولي "بالخروج عن صمته المخزي، وإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال المجرمين إلى المحاكمات الدولية".

كما دعا إلى وقف الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات والوقود، وأضاف: "غزة تموت يومياً أمام العالم وترتكب بحق أبنائها المذابح اليومية بدون حسيب ولا رقيب".

ومنذ ساعات فجر الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 47 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق في غزة منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.