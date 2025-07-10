شهادات: الجيش الإسرائيلي يمثل بجثمان فلسطيني قتله في الضفة الغربية

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد أحمد العمور برصاص الجيش الإسرائيلي

* شهود عيان: قوات إسرائيلية صعدت بآليات عسكرية فوق الجثمان ومثلت به

- بلدة رمانة تتعرض لانتهاكات إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023



أقدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، على التمثيل بجثمان فلسطيني قتله في بلدة رمانة غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية عسكرية استمرت عدة ساعات قبل أن ينسحب منها لاحقا.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن "هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغت باستشهاد المواطن أحمد العمور 55 عاما (برصاص إسرائيلي)، في بلدة رمانة، واحتجاز جثمانه".

وفور انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدة، تجمع مئات الفلسطينيين أمام منزل القتيل، وعاينوا آثار الدماء التي ما تزال في المكان، وقالوا إن القوات "أعدمت العمور بإطلاق النار عليه، ثم قامت بالصعود فوق جثمانه بالآليات العسكرية".

**قتلوا جاري

في السياق، قال نبيل أبو بكر أحد سكان البلدة للأناضول، إنه استيقظ فجرا على صوت إطلاق نار كثيف بجوار بيته.

وأضاف أبو بكر: "نظرت من النافذة، فإذا بجارنا أبي أنس (أحمد العمور) ملقى على الأرض بدمائه".

وبين أبوبكر أن الجيش الإسرائيلي نقل الجثمان بآلياته العسكرية، ثم اقتحم المنزل، وصادر تسجيلات الكاميرات، وانسحب بعد أن فتشه.

بدوره، اتهم رئيس المجلس القروي السابق في البلدة عوني العمور، الجيش الإسرائيلي بتصفية الرجل، وقال للأناضول، إن "الجيش قام بالصعود فوق الجثمان بآليات عسكرية بعد أن أطلق عليه النار وقتله على الفور".

وأضاف: "يدعي الاحتلال أن العمور نفذ عملية طعن".

العمور قال أيضا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الفلسطينيين في البلدة وحولهم إلى التحقيق الميداني، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية "تعمل في البلدة بشكل شبه متواصل منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تقتحم البلدة وتحول منازل فيها إلى ثكنات عسكرية، فضلا عن عمليات التفتيش والاعتقال".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قالت الخميس، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أعدمت المواطن العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، من ثم دعسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية في بلدة رمانة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال احتجز جثمان الشهيد واعتقل أبناءه (لم تحدد عددهم)".

ولفتت إلى أن قوة عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رمانة فجرا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

**عملية طعن

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس": "خلال عملية عسكرية لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، طعن فلسطيني جنديًا من الجيش وأصابه بجروح متوسطة"، وفق ادعائه.

وأضاف الجيش أن الفلسطيني "قُتل على يد القوة، بينما نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفجر الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقل فلسطينيين في عدد من المدن والبلدات بالضفة، تركزت في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، بحسب مصادر محلية.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة والتي بدأت في مخيم جنين وتوسعت إلى مخيمي طولكرم ونور شمس منذ 21 يناير الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.