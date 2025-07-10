وزير خارجية أمريكا: متفائلون بشأن التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، إن واشنطن متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف روبيو، في حديث للصحفيين، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح روبيو، أمام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أنه تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حركة حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، قال مسئول إسرائيلي كبير، صباح اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار في غزة ممكن خلال أسبوع أو أسبوعين.

وتحدث المسئول، شريطة عدم الكشف عن هويته، خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن، موضحا أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وستستغل إسرائيل هذه الفترة للترويج لوقف إطلاق نار دائم يُلزم حماس بنزع سلاحها.