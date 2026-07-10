استشارات طبية: سن اليأس والعلاج الهرموني

أنا سيدة في الخمسين من عمري، وأتمتع بمركز اجتماعي مرموق وأمارس العمل التطوعي الذي يملأ كل وقتي، ولا تعكر صفو حياتي إلا مظاهر سن اليأس التي بدأت تداهمني، مثل الهبات الساخنة والإحساس بالتعب لأقل مجهود، والعصبية والحدة التي ليست من طبعي في شيء.

أخضعني طبيب أمراض النساء لما يسمى بعلاج هرموني تعويضي، فهل يمكن أن يؤثر بالسلب على صحتي؟

* حائرة - مصر الجديدة

نعم.. في الواقع أن كل الدراسات الحديثة تؤكد أن تعويض الهرمونات التي تتناقص في دم المرأة مع العمر إنما يؤدي إلى إصابتها بأمراض شرايين القلب التاجية، بل تتعدى خطورتها إلى حد الإصابات القاتلة في أحيان كثيرة.

ربما بالفعل تغيب أعراض سن النضج الحادة مثل العصبية غير المبررة، وربما المشاعر الاكتئابية والهبات الساخنة مع استعمال الهرمونات، لكنها بمثابة مكسب محدود في مواجهة خسارة كبيرة محتملة.

لذا فقد توقف العالم كله عن استخدام الهرمونات التعويضية بعد أعوام كثيرة كانت تستخدم فيها كروتين، ويروج لها بإعلانات جذابة تهيئ المرأة لتقبلها ببساطة فتقبل عليها وتنتظم في استعمالها.

رجاء أن تراجعي طبيبك.

هناك بعض من الوسائل الطبيعية التي يمكن بها التغلب على تلك الأعراض، منها ممارسة الرياضة بصورة مستمرة خاصة المشي وركوب الدراجات والسباحة، إلى جانب الاهتمام ببعض العناصر الغذائية التي قد يكون لها أثر على تلك الأعراض، مثل إضافة الألياف لطعامك والخضراوات، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب.

إلى جانب استخدام زيت بذر الكتان، ويعرف بالزيت الحار في مصر، في تحضير بعض الطعام مثل الفول. الواقع أنه يتداول في كبسولات لعلاج تلك الأعراض في أوروبا وأمريكا.

فيتامين هـ أيضًا مع الأحماض الدهنية (البرايم روز، جاما لينولينك) لها أثر فعال طبيعي في التغلب على تلك الأعراض التي قد تفسد يومك.

إنها على أي حال فترة مؤقتة لن تدوم، فلا تعرضي حياتك للخطر.