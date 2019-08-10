العراق و«أكسون موبيل» يواصلان المفاوضات حول مشروع نفط متكامل في البصرة

أعلن العراق اليوم السبت، استمرار المفاوضات مع شركة "أكسون موبيل" الأمريكية لاستثمار مشروع نفط جنوب العراق المتكامل في محافظة البصرة.

وذكر بيان صحفي لوزارة النفط وزع اليوم"استمرار مفاوضاتها مع شركة أكسون موبيل الأمريكية حول مشروع جنوب العراق المتكامل"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل إلى إتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء شركة أكسون موبيل من هذا المشروع".

وأضاف البيان"لاصحة لماورد من أنباء عن إبرام وزارة النفط او شركة نفط البصرة عقود مع شركتي بريتش بتروليم(بى بى) البريطانية و إينى الايطالية حول جزء من هذا المشروع" وقالت" إنها تنفي هذه الانباء وترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين".

وأوضحت"إن العقود مع شركتي "بي بي"، و"إيني"، اقتصرت على تجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصديرالجنوبية ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية التي تهدف إلى تحقيق زيادة وانسيابية عالية في تدفق النفط الخام من الحقول النفطية، إلى منافذ التصدير واستقرارها، تنفيذا لالتزاماتها وتعاقداتها مع الشركات العالمية ضمن الخطط المرحلية والمستقبلية، إضافة الى ضمان تحقيق الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية".

وأكد بيان وزارة النفط "أن المشاريع الاستراتيجية الكبيرة تتطلب مزيدا من الوقت والبحث والتفاوض والدراسات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك، وبما يخدم مصلحة الأطراف المعنية، وأن الحكومة والوزارة تهدفان إلى تحقيق أعلى منفعة مالية واقتصادية من هذه المشاريع وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية".

وأوضح" أن مشروع الجنوب المتكامل يضم مجموعة من المشاريع الحيوية منها: تطوير حقلي بن عمر وأرطاوي، ومشروع تجهيز ماء البحر المشترك، توسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير، فضلا عن بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب".

وبحسب بيان سابق للحكومة العراقية فان القيمة التقديرية لمشروع الجنوب المتكامل يبلغ أكثر من 53 مليار دولار، ويشمل مشاريع عملاقة في مجالات تطوير حقول نفطية وغازية ورفع طاقة تصدير المنافذ التصديرية من جنوبي العراق إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا ومنشئآت نفطية وغازية كبيرة متنوعة بمرحلة استثمارية تستمر 30عاما.