أقباط الأقصر يهنئون المحافظ بعيد الأضحى

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بإسنا وأرمنت، على رأس وفد من الكهنة ورجال الدين من الأقباط الأرثوذكس وعدد من رهبان دير مارجرجس الرزيقات بارمنت، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق، والقس محروس كرم على رأس وفد كنيسة الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وحضر اللقاء اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والدكتور حمادة العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسؤول المشروعات بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بوفود الكنائس المهنئين، مشيرًا إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحليًا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفي الأمة وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل.