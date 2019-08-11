الخارجية السعودية: المملكة تدعو أطراف الصراع في عدن إلى اجتماع عاجل لتوحيد الصف

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المصدر، بحسب "واس"، أن المملكة توجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في السعودية لمناقشة الخلافات.

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو "تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرًا".

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد أعلن السبت، سيطرة قواته على عدة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.