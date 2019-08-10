إجلاء 651 شخصا وإغلاق 94 موقعا سياحيا بسبب الطقس السيئ في بكين

أجلت السلطات بالعاصمة الصينية (بكين) 651 شخصا وأغلقت 94 موقعا سياحيا بسبب الطقس السيئ مع اجتياح أمطار غزيرة للمدينة.

وأصدرت سلطات مدينة بكين اليوم إنذارا باللون الأزرق (الدرجة الرابعة) من الكوارث الجيولوجية، مع إنذار باللون البرتقالي (الدرجة الثانية) من العواصف المطيرة في ضواحي شمالي المدينة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في مدينة بكين أنه حتى مساء أمس الجمعة، شهدت المدينة هطولا للأمطار تجاوز منسوبها في بعض أحياء العاصمة 188 ملليمترا، فيما طالبت السلطات سكان العاصمة بالبقاء بعيدا عن الأنهار والمناطق الجبلية.

ويبدأ موسم الأمطار في شمالي الصين من أواخر يوليو إلى منتصف أغسطس من كل عام . ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مرمزا بـ4 ألوان، حيث يعد الأحمر أشدها خطورة، يليه اللون البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.