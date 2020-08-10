 فيديو.. رئيس بيت العائلة بألمانيا: كل اقتراع يمثل عيدا وعرسا للمصريين بالخارج - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس بيت العائلة بألمانيا: كل اقتراع يمثل عيدا وعرسا للمصريين بالخارج

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 1:05 ص

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن كل اقتراع يمثل عيدًا وعرسًا للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنهم طلبوا منذ عام 2015 المشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس النواب، والتعديلات الدستورية، والانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأحد، أنهم يحاولون توعية المواطنين أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني، مؤكدًا أن حق المشاركة مكفول للمصريين في الداخل والخارج.

وتابع: «اتفقنا مع أعضاء الجالية أن نكون إيجابيين ولدينا انتماء وطني بالتصويت عبر البريد، وأرسلنا الفيديو التعريفي لكل أعضاء الجالية»، لافتًا إلى أن التجاوب مع الانتخابات سيكون بشكل أكبر اليوم الاثنين.

ويدلي المصريون بالخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد والاثنين، الموافقين 9 و10 أغسطس، بحيث تبدأ بدولة نيوزلاندا وتنتهي بالساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما يدلي المصريون بالداخل بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقين 11 و12 أغسطس.


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