الجيش الصومالي يقتل ثمانية مسلحين بعد تفجير انتحاري مميت

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، الأحد، أنها قتلت ثمانية على الأقل من أفراد جماعة الشباب المسلحة، بعد أن نفذت هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش.

وقال أحمد مصلح حسين، المسئول العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش نفذ غارة على مسلحين في قرية شامجار بجنوب البلاد.

وأضاف حسين، أن من بين القتلى عضو بارز في الجماعة الإرهابية.

وجاءت تلك العملية كضربة انتقامية بسبب تفجير انتحاري على نقطة تفتيش عسكرية في مقديشو، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بما في ذلك عددًا من الجنود.

وأعلنت جماعة الشباب مسئوليتها عن الهجوم، قائلة إن عددا من أفراد القوات الخاصة قتلوا.