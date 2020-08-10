لماذا اعتذر مصنع بيرة في كندا عن اسم أحد منتجاته؟

اعتذر مصنع للبيرة في كندا بعدما أطلق، عن غير قصد، على أحد منتجاته اسما يشيع استخدامه بين أبناء شعب الماوري للإشارة إلى "شعر العانة".

وأوضح مصنع "هيلز بيزمنت"، في مقاطعة ألبرتا، أنه طرح بيرة "هوروهورو" قبل سنتين على اعتقاد أن الكلمة تعني "ريشة".

لكن أحد الأشخاص البارزين في مجتمع الماوري، يُدعى تي هاموا نيكورا، أشار إلى المغزى العام للكلمة في فيديو نشره بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال مؤسس مصنع البيرة مايك باتريكين إنهم سيغيرون اسم المنتج.

وأضاف في تصريح لشبكة سي بي سي التلفزيونية الكندية "نعترف أننا لم نأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الشائع لكلمة "هوروهورو"، وكان يفضل أن نتشاور مع ممثل عن لغة الماوري بدلا من اعتماد قاموس بالإنترنت".

وأشار إلى أن شركته لم تقصد التعدي على أو الإساءة إلى المجتمع الماوري أو ثقافته، مضيفا "نعتذر لأي شخص شعر بالإهانة".

وانتقد نيكورا أيضا محلا للبضائع الجلدية في نيوزيلندا بسبب استخدامه كلمة "هوروهورو"، وقال إنه اتصل بالمحل التجاري وبمصنع البيرة ليلفت انتباههما إلى الاستخدام الخاطئ للكلمة.

وقال "البعض يسميها إعجابا باللغة، لكني أراها مصادرة لها. مرض اقتحام ما يخص الغير هذا يجب أن يتوقف. استخدموا لغتكم الخاصة".

وقال متحدث باسم محل الجلود في نيوزيلندا لموقع "آر إن زد" الإخباري إنهم لم يقصدوا الإساءة لأي طرف باستخدامهم الكلمة التي أرادوا بها الإشارة إلى الصوف أو الفراء أو الريش.