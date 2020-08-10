إصابة طفلة إثر إطلاق نار كثيف احتفالا باستقالة رئيس الوزراء اللبناني

سُمع إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق الشمالية، من بينها عكار، على إثر إعلان رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب استقالة الحكومة، على الهواء مباشرة مساء اليوم الاثنين.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» اللبنانية، مساء الاثنين، اشتعلت طرابلس والضنية بالرصاص، مما أدّى إلى إصابة طفلة في باب التبانة وشخص في منطقة المنار أيضاً، إلى أضرار في عدد من السيارات.



وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.



وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.



وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.