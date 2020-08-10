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أستراليا تسجل أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا

رجل يضع كمامة في سيدني يوم 18 مارس 2020. تصوير: لورين إيليوت - رويترز
رجل يضع كمامة في سيدني يوم 18 مارس 2020. تصوير: لورين إيليوت - رويترز
سيدني (رويترز)
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 5:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 5:44 ص

سجلت استراليا عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا يوم الاثنين وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، مركز الموجة الثانية لفيروس كورونا في استراليا، وفاة 19 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا باستراليا منذ ظهور الوباء وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أقل عدد إصابات يومية منذ 29 يوليو تموز.

وسجلت استراليا زهاء 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة.


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