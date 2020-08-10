وزيرة الدفاع اللبنانية: نُصر على محاسبة المذنبين

قالت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الدفاع اللبناني، إنه من الضروري أن يتم تشكيل الحكومة بشكل سريع، موضحة أن الدولة ليست قادرة على مواجهة أزمة جديدة.

وأضافت في مداخلة هاتفية «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الإثنين، أن ذلك يتم من خلال مناقشات سريعة لرئيس لبنان، يُكلف من خلالها رئيس الوزراء باختيار الحكومة.

وأشارت إلى قيامها بدورها كوزيرة تصريف أعمال، لحين تشكيل قيادة جديدة، متابعة أنها تصر على محاسبة المذنبين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.