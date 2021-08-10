أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الإماراتية لتوزيع الوقود، ومتاجر التجزئة، اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري بلغ 1.15 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، وذلك مقابل 910 ملايين في النصف الأول من العام الماضي.

وذكرت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أرباح النصف الأول قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 1.53 مليار درهم، مقابل 1.25 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 712 مليون درهم، وصافي الربح 521 مليون درهم.

وعزت الشركة "النتائج القوية إلى ارتفاع كميات الوقود المباعة، والتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2021".

وأوضحت الشركة أنها سجلت انتعاشا تدريجيا في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.