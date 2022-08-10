رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع الرئيس التركي آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، أمس لرئيس الحكومة الجزائرية، الذي يزور تركيا للمشاركة في افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة قونيا التركية، اعتبارا من أمس، وحتى 18 أغسطس الجاري.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن اللقاء شكل فرصةً لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، قد وصل إلى تركيا الليلة الماضية للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة قونيا التركية، حيث تشارك الجزائر بـ ١٤٧ رياضيا في 12 اختصاصا مختلفا في هذه النسخة من الألعاب.