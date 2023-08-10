الزعيم الكوري الشمالي يقيل رئيس هيئة الأركان العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رئيس هيئة الأركان العامة، كما أمر بتعزيز استعداد القوات المسلحة للحرب، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية كورية شمالية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أنه تم عزل الجنرال باك سو إيل من منصب رئيس هيئة الأركان، وتعيين ري يونج جيل، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع بدلا منه.

ويأتي هذا التغيير في ظل الاستعداد لمسيرة عسكرية كبيرة للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية في التاسع من سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قالت اللجنة العسكرية المركزية بحزب العمال، إنها تقوم بتعزيز استعداد القوات المسلحة للحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية بعد اجتماع في بيونج يانج، أن الزعيم الكوري الشمالي وقع أمرا يطلب إجراء مزيد من المناورات العسكرية ونشر وحدات على الخط الأمامي.

وأضافت أن كيم قام بتحليل الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع نطاقا، وتوصل إلى "زيادة استعداد جيش الشعب للحرب بأسلوب هجومي"؛ بهدف تحييد أي أشكال من الهجمات من جانب الأعداء في حال اندلاع حرب.

واتهمت وسائل الاعلام "القوى العدائية" بالعمل نحو التصادم العسكري مع كوريا الشمالية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية، تعني بالقوى العدائية الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها كوريا الجنوبية.