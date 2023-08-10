السيطرة على حريق مطعم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب في مطعم بمدينة العاشر من رمضان؛ نشب جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم بين المجاورة الخامسة والمجاورة السابعة بمدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم للمأكولات المغربية وأن المطعم في الطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.