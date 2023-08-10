قال بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، إن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة 0.1% شهريا.
كان محللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% شهريا بعد تراجعها بنسبة 0.1% في يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.2% وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.6% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3.5% بعد ارتفاعها بنسبة 4.3% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهريا وبنسبة 2.1% سنويا، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.4% شهريا وبنسبة 15.6% سنويا.