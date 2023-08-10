سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، إن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة 0.1% شهريا.

كان محللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% شهريا بعد تراجعها بنسبة 0.1% في يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.6% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3.5% بعد ارتفاعها بنسبة 4.3% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهريا وبنسبة 2.1% سنويا، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 0.4% شهريا وبنسبة 15.6% سنويا.